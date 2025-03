Motor Valley Accelerator, la principale piattaforma di Open Innovation italiana dedicata al mondo dell’automotive e della mobilità, apre la “Call for Students” del Driving Innovation Hackathon 2025, la terza edizione dell’evento realizzato in collaborazione con B4i – Bocconi for Innovation.

Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura o come singolo studente oppure come team, fino al 23 marzo 2025, tramite il link https://pnpgermany.typeform.com/mvahackathon25. L’hackathon è riservato agli studenti e alle studentesse di ogni università ed indirizzo, con preferenza verso studenti di MSc e PhD che si avviano verso la conclusione degli studi ed hanno un concreto interesse nell’opportunità di diventare imprenditori.

I partecipanti che si candideranno individualmente saranno assegnati in team composti dall’organizzazione, e verrà assicurato che in ogni team ci sia una presenza di componenti provenienti sia da discipline STEM che non. Una volta formate le squadre, gli studenti avranno l’opportunità di affrontare sfide fornite dal gruppo di aziende partner STMicroelectronics, Ferrari, Dallara, OMR, Agrati, Unipol e Gruppo HERA. Dopo l’ideazione del progetto, i team dovranno presentare un video pitch di 5 minuti per l’accesso alla giornata finale in presenza.

Motor Valley Accelerator, iniziativa del network nazionale di CDP Venture Capital Sgr, UniCredit, Fondazione Modena, gestito da Plug and Play, anche in veste di co-investitore, e CRIT, ancora una volta accende quindi i riflettori sui giovani talenti.

“Il Driving Innovation Hackathon rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti di comprendere le reali esigenze dell’industria e sviluppare idee che possano avere un impatto concreto. La nostra missione è stimolare la creatività dei giovani talenti e accompagnarli nel percorso che trasforma un’idea innovativa in una startup di successo, contribuendo così alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione italiano” dichiara Enrico Dente, Director di Motor Valley Accelerator e Plug and Play Tech Center.

“Rinnovando la nostra partecipazione al Driving Innovation Hackathon, confermiamo il nostro impegno nella diffusione della cultura imprenditoriale in Italia. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per coinvolgere giovani talenti, ispirandoli ad intraprendere un percorso da founder e a contribuire attivamente alla crescita dell’ecosistema delle startup nel nostro Paese. Siamo davvero felici di poter lavorare assieme a Motor Valley Accelerator su questo progetto.” afferma Nico Valenti Gatto, Director B4i – Bocconi for Innovation.

Le squadre selezionate presenteranno le proprie idee ad una giuria di addetti ai lavori Venerdì 11 Aprile 2025 nella sede dell’Università Bocconi a Milano.

Questa iniziativa è stata realizzata grazie anche al sostegno di UniCredit che è Sponsor del Driving Innovation Hackathon 2025.

“UniCredit intende investire nei giovani e nel loro futuro – sottolinea Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development Italy UniCredit -. Lo fa promuovendo il valore della formazione, il supporto alle start up con UniCredit Start Lab ed anche attraverso iniziative mirate come “Imprenditori #GenNext” per offrire agli studenti universitari un’opportunità concreta di confronto con il mondo imprenditoriale. La nostra partecipazione all’Acceleratore e alle iniziative ad esso correlate è un esempio tangibile dell’impegno di UniCredit nel sostenere la crescita del territorio e del suo tessuto produttivo. Siamo infatti orgogliosi di aver contribuito a creare una concreta sinergia, che ha il cuore a Modena e un impatto di ampio respiro, in cui imprenditori, istituzioni, banca e nuove generazioni lavorano insieme per creare un ecosistema che fa dell’innovazione e del progresso il suo punto focale”.

I team vincitori riceveranno un premio di 5 mila Euro per supportare o uno step ulteriore di sviluppo dell’idea in prototipo oppure la costituzione della startup. Inoltre beneficeranno dell’affiancamento da parte del team di Motor Valley Accelerator per elaborare il business plan e dell’opportunità di accedere ai principali eventi annuali come Expo Day al Motor Valley Fest di Modena.