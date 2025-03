A Concordia le giornate FAI di Primavera con l’apertura di Palazzo Viani Tagliavacca

Concordia sarà protagonista delle Giornate FAI di Primavera sabato 22 e domenica 23 marzo, con l’apertura straordinaria di Palazzo Viani Tagliavacca, situato in via Rocca 40 a Vallalta di Concordia. L’importante appuntamento è stato presentato in una conferenza stampa a Modena, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Marika Menozzi, la vicesindaca Katia Pedrazzoli, il capo delegazione FAI della provincia di Modena Vittorio Cavani e l’architetto Marina Speziali, coordinatrice del gruppo FAI della Bassa Modenese.

Durante la conferenza stampa, il capo delegazione FAI di Modena, Vittorio Cavani, ha ufficialmente annunciato che il centro storico di Concordia è stato riconosciuto come Luogo del Cuore FAI, avendo già superato i 2.500 voti. L’impegno per far crescere questa candidatura non si ferma: durante le Giornate FAI, i volontari di Pro Loco Concordia saranno presenti con un punto informativo per promuovere la candidatura del centro storico come Luogo del Cuore FAI.

Costruito alla fine del Settecento per volontà della nobile famiglia Viani, Palazzo Viani Tagliavacca è una delle dimore storiche più significative della bassa modenese. Con la sua imponente struttura in laterizio, il palazzo domina la pianura circostante. Grazie ai recenti restauri, la sua integrità è stata preservata, anche dopo i danni subiti durante il sisma del 2012. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il palazzo e il suo vasto parco, ammirando le grandiose sale, le camere e l’imponente scalone in marmo di Verona, arricchiti da decorazioni in stucco e un significativo apparato pittorico.

Il percorso di visita sarà guidato dagli ‘Apprendisti Ciceroni’, studenti del Liceo Luosi-Pico di Mirandola e del Liceo Scientifico Statale M. Morandi di Finale Emilia, coordinati dai loro insegnanti. Come sempre, l’organizzazione dell’evento sarà curata dai volontari del FAI.

In occasione di queste due giornate, che tradizionalmente attirano un elevato numero di partecipanti, bar e ristoranti saranno aperti per accogliere al meglio i visitatori.

Le Giornate FAI di Primavera offrono anche un’opportunità per i cicloamatori. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Modena ha organizzato per domenica 23 marzo una biciclettata, con partenza alle ore 8:30 da Mirandola in via Giolitti n. 22. Sono previste tappe a San Possidonio in piazza Andreoli alle ore 9:10 e a Concordia in Piazza della Repubblica alle ore 9:30, per poi proseguire in direzione Vallalta e accedere alla visita guidata di Palazzo Viani-Tagliavacca. Al termine della visita, il rientro a Mirandola è previsto entro le ore 12:30.

“Le iniziative del FAI rappresentano un’opportunità straordinaria per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale di Concordia”, ha dichiarato la vicesindaca Katia Pedrazzoli, con delega al piano strategico per il centro storico. “Queste Giornate FAI di Primavera, che celebrano i 50 anni del Fondo, offrono l’occasione di far conoscere il nostro patrimonio architettonico, valorizzando una dimora di pregio che merita attenzione. Avremo inoltre la possibilità di invitare i visitatori nel centro storico del capoluogo e proseguire la scalata al censimento dei Luoghi del Cuore”.

La sindaca Marika Menozzi esprime il suo sincero ringraziamento al capo delegazione FAI della provincia di Modena, Vittorio Cavani, e al Gruppo FAI Bassa Modenese, guidato dall’architetto Marina Speziali, per l’attenzione dedicata a Concordia e alla sua comunità. Un sentito grazie va anche agli studenti e alle studentesse, insieme ai loro insegnanti, che faranno da “ciceroni” per i visitatori, ai volontari di Pro Loco Concordia per la loro disponibilità in questa occasione e alla sezione FIAB di Modena per aver coinvolto il mondo dei cicloamatori, unendo la passione per la bicicletta alla cultura.