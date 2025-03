Venerdì a Reggio Emilia presentazione della campagna di comunicazione “Nuovi passi in libertà”

“Nuovi passi in libertà”, è il titolo della campagna di comunicazione realizzata da giovani studentesse e studenti di indirizzo grafico del Liceo “B. Pascal “di Reggio Emilia, che sarà presentata pubblicamente venerdì 21 marzo, alle ore 10.00, alla Camera del Lavoro di Reggio Emilia (Sala Di Vittorio).

Un campagna di comunicazione sociale (manifesti, comunicazione social e progetti per la realizzazione di totem cartonati) che è stata promossa da Spi Cgil e Coordinamento donne Spi di Reggio Emilia e affidata a ragazze e ragazzi per diffondere – in una versione graficamente accattivante e attualizzata – gli avanzamenti in ambito di emancipazione femminile e gli obiettivi da perseguire nel presente e nel futuro, a partire dal punto di vista dei giovani.

Sono state coinvolte le classi 5A e 5B che hanno lavorato insieme ai loro docenti, la prof.ssa Elena Benati e il prof. Luca Caleffi.

Il progetto nasce dalla mostra PASSI DI LIBERTA’ sul cammino delle donne italiane negli ultimi 80 anni di storia, una esposizione iconografica/documentaria itinerante realizzata nel 2017 dal Coordinamento donne Spi Cgil di Reggio, Modena e regionale insieme al Centro Documentazione Donna di Modena.

La mostra ripercorre attraverso immagini e testi il cammino delle donne dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. E’ una esposizione preziosa che si avvale della collaborazione della fondazione “Argentina Altobelli” e del patrocinio della Regione Emilia Romagna, dell’Università di Modena e Reggio, del Comune di Reggio Emilia. E proprio questa mostra, che ha viaggiato un poco ovunque in Italia dopo costanti aggiornamenti e contributi, è il punto di partenza di questo bel progetto che, nei prossimi mesi, si avvarrà del contributo video anche delle classi quarte A e B del Liceo grafico “B.Pascal”.

L’obiettivo finale per Spi Cgil è realizzare – una volta concluso il progetto – una mostra in città nella quale sarà possibile vedere tutti i lavori grafici e video dei ragazzi. Agli studenti del Liceo grafico “B.Pascal” Spi Cgil ha chiesto di affrontare “nuovi passi” per la liberazione dagli stereotipi e dai pregiudizi di genere, ciascuno in base ad esperienze e approfondimenti personali.

Sono stati prodotti – dalle due classi quinte di indirizzo grafico della scuola – oltre quaranta elaborati e progetti per la comunicazione social e per la realizzazione di totem cartonati.

Le produzioni saranno presentate dalle studentesse e dagli studenti delle due classi quinte alla Camera del Lavoro di Reggio Emilia in una iniziativa pubblica che vedrà la partecipazione dei docenti che hanno seguito il lavoro delle classi Elena Benati e Luca Caleffi, della Responsabile delle Politiche di Genere dello Spi di Reggio Emilia Barbara Vigilante e di Maria Nella Casali, del Coordinamento donne SPI provinciale. Concluderà la presentazione Marzia Dall’Aglio della Segreteria regionale SPI CGIL Emilia Romagna.