Unimore: Cus Mo.Re, contro il Genova sogno svanito ai supplementari

Termina con grande amarezza, ma a testa alta, il percorso della selezione di calcio a 5 del Cus Mo.Re nei Campionati Nazionali Universitari. Nonostante la vittoria sul campo contro il Cus Genova, la squadra emiliana viene eliminata ai supplementari, pagando a caro prezzo l’andata e un episodio sfortunato nel finale.

I ragazzi di mister Checa partono a tutta velocità, consapevoli della necessità di ribaltare il 4-1 dell’andata. Bastano pochi secondi per sbloccare il match: Storchi insacca in tap-in su una conclusione di Cappuccio, dando il via al sogno della rimonta. Il Cus Genova appare intimorito e, alla seconda occasione utile, arriva il raddoppio emiliano con una splendida conclusione di Cappuccio. Il Cus Mo.Re fiuta il momento favorevole e continua il pressing alto, trovando anche la terza rete ancora con Storchi, bravo a finalizzare un cross dalla sinistra.

I liguri provano a reagire aumentando il possesso palla e cercando ripartenze pericolose. In un paio di occasioni si fanno vedere dalle parti di Bocchi, ma senza trovare il gol che riaprirebbe il match. Dall’altra parte, il Cus Mo.Re spreca tre nitide opportunità con Storchi, Cappuccio e Clara, che non riescono a chiudere definitivamente i conti.

Nella ripresa la gara si fa più aperta, con entrambe le squadre che attaccano a viso aperto. A trovare il gol spettacolare, però, è ancora il Cus Mo.Re: Cappuccio sorprende tutti con un pallonetto dalla propria metà campo che scavalca il portiere ligure, portando il punteggio sul 4-0. Genova, però, non molla e con un diagonale trova il 4-1 che manda il match ai supplementari.

I tempi extra sono dominati dalla paura di sbagliare e le occasioni scarseggiano. Genova resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del numero 4 per fallo su ripartenza, e la partita sembra mettersi bene per gli emiliani. Ma, nel momento decisivo, arriva la beffa: un lungo rinvio del portiere trova il pivot ligure, che in area insacca al volo sfruttando un’incertezza di Bocchi.

Il Cus Mo.Re si getta in avanti con il forcing finale, ma il risultato non cambia. Un’eliminazione dura e immeritata, dopo una prestazione di grande carattere e qualità. I ragazzi di mister Checa escono di scena con onore, dimostrando di poter competere ai massimi livelli.