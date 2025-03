Scomparso prematuramente Federico Fioresi, docente del Chierici di Reggio Emilia

E’ scomparso prematuramente a 54 anni, dopo una breve malattia, Federico Fioresi, docente di Storia dell’arte al liceo artistico statale ‘Gaetano Chierici’. La dirigente Elena Ferrari, i docenti, gli studenti, il personale di tutta la scuola, lo ricordano commossi e si uniscono al dolore della famiglia. La scuola ha rispettato un minuto di silenzio in suo ricordo.

Appassionato della sua disciplina, sapeva entusiasmare gli studenti. Era noto, soprattutto, per i suoi schemi che lasciava, segno tangibile del suo sapere esperienziale sulle lavagne delle classi dove insegnava. Aveva sempre il sorriso sulle labbra, una parola di affetto e comprensione ed era molto amato dal tutta la comunità scolastica, che ora ricorda e piange, non solo un collega, ma un amico e un esempio di vita per gli studenti. Amava la vita, il teatro le arti in genere. La dirigente Elena Ferrari raccoglie il dolore della scuola e s’unisce alla famiglia nel ricordo luminoso di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel liceo Chierici. A lei si unisce anche l’ex dirigente Daniele Corzani, da poco partito per prendere servizio in Colombia.

Gli studenti lo ricordano con una frase che Fioresi ripeteva spesso e che riassume quello che sembra essere stato l’obiettivo principale del suo insegnamento: “Dobbiamo imparare a guardare, a fidarci dei nostri occhi”.