Riflettori puntati sui nuovi talenti della danza a Modena

Un palcoscenico straordinario per tre giorni di esibizioni, workshop e audizioni. Dal 21 al 23 marzo, al Centro La Fenice e al Teatro Storchi si terrà infatti InModena, concorso di danza internazionale, organizzato dall’associazione LUST ASD APS – CENTRO LAFENICE, con il patrocinio del Comune di Modena.

L’obiettivo è fornire visibilità e opportunità concrete alle giovani compagnie di danza e agli allievi e allieve di scuole amatoriali e professionali che intendono mettersi in gioco, esibirsi e confrontarsi di fronte a una prestigiosa giuria nazionale e internazionale.

La giuria, durante le giornate del concorso, non solo esprimerà pareri, ma condividerà anche la propria esperienza attraverso workshop e selezionerà i talenti più meritevoli tramite lezioni/audizioni per le proprie compagnie e formazioni. Un modo importante per sostenere il talento giovane, promuovendo la formazione attraverso riconoscimenti e borse di studio, e soprattutto favorendo l’inserimento professionale in realtà già affermate.

Una sezione sarà interamente dedicata alle compagnie emergenti: quattro compagnie presenteranno il proprio lavoro nella serata di sabato. La compagnia vincitrice sarà premiata con due residenze coreografiche completamente finanziate, che si concluderanno con una restituzione al pubblico. Una prima residenza avverrà negli spazi del Centro La Fenice, mentre la seconda sarà al Black Box dell’Ateneo di Siena, diretto da Marco Batti. Questo garantirà visibilità e opportunità di future collaborazioni professionali.

Il Concorso di Danza InModena si conferma dunque come un evento di grande valore per la diffusione e la crescita della cultura e dell’arte, favorendo la diversità artistica e l’innovazione.

I biglietti per poter assistere agli spettacoli si possono acquistare al link di riferimento: https://www.vivaticket.com/it/ticket/danza-in-modena/262505