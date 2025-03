Martedì a Guastalla una serata pubblica sulla sicurezza per conoscere persone, numeri e progetti in corso

Una città sicura. Di tutti e per tutti. Un obiettivo possibile, grazie alla collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini. Se ne parlerà in un incontro pubblico martedì 25 marzo, alle ore 20.45, presso il Centro Sociale I Maggio a Guastalla, quando tutte le forze dell’Ordine del territorio, che da tempo lavorano insieme per risolvere e superare le criticità, si presenteranno alla cittadinanza. Con tanto di numeri, funzioni e progetti in corso.

“SICURI, INSIEME. La collaborazione tra Istituzioni, Forze dell’ordine e Cittadini, per una città di tutti” è il titolo dell’incontro di martedì prossimo, durante il quale, fra i vari argomenti oggetto di presentazione, verranno forniti dati e trend sui reati e gli incidenti degli ultimi anni; si parlerà di videosorveglianza, telecamere e varchi; si illustreranno il progetto di censimento delle telecamere e il nuovo regolamento di Polizia Urbana. Soprattutto, si affronterà il tema dei rapporti fra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine e si rilancerà il progetto dei Gruppi di controllo di vicinato come importante elemento di presidio, in particolare per alcune zone della Città da cui provengono lamentale spesso in forma disorganizzata. Le Forze dell’Ordine, inoltre, daranno indicazioni su come evitare truffe, raggiri e borseggi e su come segnalare e denunciare correttamente tali reati. Questi e altri temi di pubblico interesse saranno approfonditi martedì 25 marzo durante la serata alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.