Albinea: il missionario dell’Operazione Mato Grosso, Govi parlerà dei “Racconti dalle Ande al Perù” in sala civica

Si intitola “Racconti dalla Ande del Perù” l’incontro con padre Marcello Govi, missionario dell’Operazione Mato Grosso ad Antabamba, che si svolgerà venerdì 21 marzo, alle ore 18.30, nella sala civica di Albinea (Via Morandi 9).

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune, il Comitato Pace, Gemellaggi e Cooperazione internazionale e Caritas pastorale Sacra Famiglia di Albinea.

Nell’incontro si scopriranno la ricchezza delle tradizioni antiche, la cultura e i valori del mondo “Incaico”, la povertà i bisogni e i progetti della missione di padre Marcello.

Antabamba si trova tra le montagne del sud del Perù a 3.7000 metri di altitudine. Il tempo in quel luogo sembra essersi fermato e il paese vive di agricoltura e allevamento. Il territorio è scosceso e le grandi distanze, oltre alla mancanza di mezzi di collegamento, rendono questa zona una delle più povere dell’intera nazione.

Operazione Mato Grosso è un gruppo di volontari che svolge attività di sostegno per le missioni in Brasile, Perù, Ecuador e Bolivia. Nacque come Movimento di volontari missionari nel 1967, grazie al padre salesiano Hugo De Censi, il quale rimase colpito dalla sofferenza e dalla miseria esistente in Brasile e riuscì a coinvolgere tanti giovani in una nobile causa missionaria. In breve fu costruito nello Stato del Mato Grosso un centro giovanile, e da lì nacque poi l’Operazione Mato Grosso, che soprattutto nelle città del nord Italia organizza innumerevoli campi di lavoro ed iniziative di volontariato che coinvolgono soprattutto ragazzi e giovani.