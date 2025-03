Confesercenti Sassuolo: il centro necessita di maggiori posti auto ma mercato e fiere restino in piazza

Durante l’incontro del 12 febbraio, convocato dall’Amministrazione e al quale hanno partecipato numerosi esercenti, erano già emerse sia l’urgente esigenza di aumentare i posti auto in Piazza Martiri Partigiani che alcune proposte di recupero spazi a tal fine.

“La riqualificazione della piazza – afferma Emanuele Costetti, Direttore di Confesercenti Area del Distretto Ceramico – ha comportato una significativa riduzione dei posti auto disponibili, aggravando una situazione già critica, soprattutto ora che, a causa del cantiere del parcheggio privato in fase di costruzione, si sono persi ulteriori parcheggi nelle strade limitrofe. Il problema è evidente nella sua urgenza. Per questo invitiamo l’Amministrazione a considerare seriamente le richieste dei commercianti e ci rendiamo disponibili per un confronto costruttivo, con l’obiettivo di individuare soluzioni al problema. Tuttavia, sottolineiamo che una riorganizzazione efficace del piano sosta e della viabilità del centro storico non potrà avvenire prima del completamento del parcheggio privato.”

“Inoltre, riguardo allo spostamento di alcuni eventi da Piazza Martiri Partigiani a Piazzale della Rosa, tema già emerso durante l’incontro del 12 febbraio, riteniamo necessario chiarire che non è mai stata espressa la volontà di trasferire le Fiere di Ottobre o i mercati settimanali, che hanno una tradizione secolare e sono parte integrante dell’identità commerciale della nostra città. Siamo convinti dell’importanza di mantenere questi eventi nelle loro sedi attuali, consapevoli delle esperienze negative vissute in occasione della riqualificazione di Piazza Martiri e di quanto accaduto in altri comuni, dove simili cambiamenti hanno portato a un forte calo di presenze nel centro storico” conclude Costetti.