Linea Bologna – Rimini: interventi di manutenzione straordinaria, modifiche alla circolazione dei treni

RFI, LINEA BOLOGNA – RIMINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Dalle 23.30 di venerdì 21 alle 04.00 di lunedì 24 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Rimini, fra le stazioni di Faenza e Forlì.

In particolare, verranno realizzati interventi di impermeabilizzazione di un viadotto ferroviario, composto da quattro arcate in muratura e della lunghezza di circa 100 metri, mediante la posa di una speciale membrana. Per eseguire i lavori sarà necessaria la temporanea rimozione dei binari, delle traverse e della massicciata ferroviaria, con sospensione della circolazione dei treni fra le stazioni di Faenza e Forlì.

Le modifiche al servizio ferroviario sono consultabili sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere con l’ausilio di 20 mezzi d’opera.

L’investimento di RFI è di 2 milioni e 300 mila euro.

TRENITALIA, TRENITALIA TPER: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA BOLOGNA – RIMINI

Sabato 22 e domenica 23 marzo il servizio di Trenitalia e Trenitalia Tper sulla linea Bologna – Rimini subirà alcune modifiche.

I provvedimenti sono necessari per consentire al gestore dell’infrastruttura di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì.

I sistemi di acquisto sono aggiornati.

Nel dettaglio:

Treni del Regionale: previste modifiche di orario, variazioni di percorso e cancellazioni. Fra le stazioni di Faenza e Forlì sarà attivo un servizio con bus. Previsti bus di rinforzo anche fra Cesenatico e Rimini, a servizio in particolare delle località di Gatteo a Mare, Bellaria, Torre Pedrera e Rimini Viserba.

Per i treni Intercity Lecce/Bari/Pescara – Bologna/Milano/Bolzano e Intercity Notte delle relazioni Lecce – Milano/Torino sono previste modifiche di orario, variazioni di percorso e cancellazioni parziali o totali. Il treno Intercity 613 e i treni Intercity Notte 752, 754, 755, 757, 758, 765 subiranno variazioni anche il 21 marzo. Il treno Intercity 604 subirà variazioni anche il 24 marzo. Previsto servizio sostitutivo con bus per le tratte soppresse di alcuni treni Intercity.

I treni Frecciarossa della relazione Milano-Ancona-Pescara-Bari-Lecce-Taranto, via Adriatica, subiscono modifiche di percorso, con limitazioni nella stazione di Bologna C.le, o soppressione della tratta Bologna-Rimini e soppressioni integrali. Alcuni collegamenti sono interessati anche nei giorni 21 e 24 marzo.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.