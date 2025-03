La giunta maranellese ricorda le vittime del Covid

Oggi, nella Giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid, la Giunta maranellese ha voluto ricordare i concittadini scomparsi in quel tragico periodo, attraverso un momento di raccoglimento che si è tenuto presso il Parco dei Mari in Via Mediterraneo.

All’interno dell’area verde lo scorso anno fu inaugurato uno Spazio in memoria delle vittime della pandemia, istituito in seguito all’approvazione unanime del Consiglio comunale. Nel medesimo parco, in quell’occasione, furono anche installate una scultura, che raffigura due volti in un gesto di sostegno reciproco, e una targa commemorativa.

“Il ricordo di quel periodo – ha sottolineato oggi il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi – continua a suscitare in noi forti emozioni e profonde riflessioni. In una giornata come questa, il nostro pensiero va innanzitutto a coloro che non ci sono più e ai loro familiari, che in quei giorni terribili, nel momento più difficile, non hanno potuto assistere i loro cari come avrebbero voluto”.

“La comunità maranellese è sempre stata al loro fianco – ha aggiunto il Sindaco – e continuerà ad esserlo, nel rispetto dei valori nei quali si riconosce: la solidarietà, il coraggio, la coesione sociale e la tutela dei più fragili. Senza mai dimenticare il contributo decisivo di quanti si sono spesi per la collettività, fino a rischiare le propria vita per gli altri: il personale delle strutture socio-sanitarie, i medici di medicina generale, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, le parrocchie, le imprese con le loro donazioni e tutti i cittadini che si sono resi disponibili a dare una mano. Le occasioni per ringraziare tutti per ciò che hanno fatto non basteranno mai”.