Il Comune di Bologna e quello di San Lazzaro ricordano Marco Biagi

Mercoledì 19 marzo ricorre il ventitreesimo anniversario dell’uccisione di Marco Biagi.

Alle 17 la vicesindaca Emily Clancy deporrà una corona in piazzetta Marco Biagi. Saranno presenti anche i gonfaloni del Comune e della Città metropolitana.

Alle 19.50, con ritrovo alle 19.20, dalla piazza Medaglie d’Oro della Stazione centrale partirà la staffetta simbolica che in bicicletta giungerà in via Valdonica seguendo il percorso che Marco Biagi compì quella sera del 2002. Alle 20.05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e, dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione. Parteciperà l’assessore Daniele Ara.

Anche San Lazzaro ricorda Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse 23 anni fa. Domani, mercoledì 19 marzo, alle 15.30 si terrà un momento di raccoglimento nella piazza a lui intitolata in via Gramsci. Alla cerimonia parteciperanno la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, la moglie di Marco Biagi, Marina Orlandi, Francesca Biagi, sorella del giuslavorista, Luigi De Donno, comandante in sede vacante della Compagnia Carabinieri di San Lazzaro, Raffaele Iolo, comandante della Stazione Carabinieri di San Lazzaro e Roberto Manara, comandante della Polizia Locale di San Lazzaro.