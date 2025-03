Fondo affitto regionale: a Modena 745 le domande ammesse

È consultabile on line, sul sito del Comune di Modena la graduatoria provvisoria delle domande candidate al bando regionale per l’affitto anno 2024 ammesse a finanziamento.

Di fronte alla situazione ormai critica legata alla sostenibilità degli affitti, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato complessivamente 10 milioni di euro per il Fondo Affitto 2024 da destinare ai Comuni del territorio, di cui 554mila euro sono stati assegnati al Comune di Modena.

Il contributo è rivolto ai cittadini che necessitano di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, in possesso dei requisiti riportati nell’avviso pubblico.

Complessivamente per Modena sono state 1.736 le domande pervenute tramite la piattaforma regionale, di cui 745 in possesso dei requisiti e quindi ammesse a finanziamento. Pertanto, 991 domande sono risultate non ammissibili poiché non in possesso dei requisiti, a causa, per esempio, di valore Isee più alto di quanto fissato a bando oppure per incidenza sotto soglia. Potevano presentare domanda di contributo i cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea o cittadini di un altro Stato titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo aventi un Isee ordinario o corrente non superiore a 6.400 euro e titolari di un contratto di locazione a uso abitativo a Modena in corso di validità; l’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef doveva superare il 25 per cento.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria approvata con determina (www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/bando-affitto-anno-2024), in cui chi ha richiesto il contributo può individuare la propria posizione tramite numero di Protocollo e di Domanda, ha valore di notifica dell’esito. È possibile presentare ricorso motivato al Comune di Modena entro il termine di 10 giorni consecutivi a partire da oggi 18 marzo (fino al 27 marzo) con consegna a mano all’Ufficio Casa di via Santi 60 oppure mediante raccomandata A/R o tramite Pec (casellaistutuzionale046@cert.comune.modena.it). Per informazioni, si può contattare il numero telefonico dedicato (059/2032223) oppure scrivere tramite posta elettronica (contributo.affitto@comune.modena.it).