CUS MO.RE volley femminile in finale ad Ancona

La squadra femminile di pallavolo del CUS MO.RE, con una vittoria determinante, ha conquistato il pass per le finali dei Campionati Nazionali Universitari 2024 ad Ancona! La partita contro il CUS Udine si preannunciava decisiva, e le ragazze non hanno deluso.

Il primo set è stato difficile, con le ragazze di Udine sempre avanti, ma il CUS MO.RE ha mostrato grande carattere. Con un ace decisivo di Bozzoli e un break finale, le padrone di casa sono riuscite a chiudere il set 25-23, conquistando il vantaggio.

Il secondo set è stato a senso unico, con Migliore e Brunfranco che hanno bombardato le ospiti facendo la differenza dai 9 metri, mentre le Rubieresi Tassini e Vecchi hanno martellato in prima linea, spingendo la squadra al 25-16 finale.

Nel terzo set, le ragazze hanno mantenuto la calma e, nonostante una reazione di Udine, sono riuscite a chiudere 25-21, conquistando la qualificazione alle finali.

A supportare le atlete dagli spalti c’era anche il Direttore Amministrativo di UNIMORE, Ing. Luca Chiantore, che ha ribadito l’importanza che l’ateneo attribuisce all’attività sportiva.

Un ringraziamento anche alle società sportive che hanno dato il nulla osta alle atlete e al partner SAU per aver vestito il team, contribuendo al successo delle ragazze del CUS MO.RE.

Adesso, lo sguardo è rivolto ad Ancona, dove il CUS MO.RE cercherà di farsi valere tra le migliori squadre universitarie d’Italia, portando alto il nome dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

ROSTER DELLE GIOCATRICI:

Bedin Laura – Soliera Volley 150

Bertocchi Ilaria – Correggio Volley

Boccadoro Erika – Volley Ball San Martino

Bozzoli Giulia – Volley Modena

Brunfranco Martina – Centro Volley Reggiano

Cattabiani Michela – Correggio Volley

Daolio Martina – Pallavolo Reggiolo

Migliore Marta – Centro Volley Reggiano

Montorsi Francesca – Soliera Volley 150

Nobili Cecilia – Soliera Volley 150

Odorici Giulia – Centro Volley Reggiano

Tassini Asja – Us Rubierese Volley

Vecchi Margherita – Us Rubierese Volley

Staff Tecnico:

1° Allenatore: Rovatti Filippo

2° Allenatore: Venturelli Marco

Dirigente: Biagini Fabio