Abuso di alcol, ludopatia e razzismo: 22enne italiano arrestato dai carabinieri a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 22enne italiano per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico un pubblico ufficiale. È successo in via Giuseppe Mazzini, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati di una lite all’interno di un bar.

All’arrivo dei Carabinieri, la dipendente, 18enne cinese, residente a Bologna, li ha informati che durante le operazioni di chiusura, un cliente era diventato aggressivo e aveva iniziato a proferire offese a sfondo razziale, perché gli era stato negato di continuare a bere, avendo già bevuto sei spritz e di utilizzare la slot machine che doveva essere spenta. Nella circostanza, il soggetto, invitato a uscire da un parente della dipendente, anche lui cinese, reagiva, colpendolo con un pugno. Rintracciato dai Carabinieri mentre stava urinando davanti al bar, il cliente è stato identificato nel 22enne. Anche nei confronti dei Carabinieri, il giovane ha continuato a tenere lo stesso comportamento minaccioso e violento, al punto che è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari del 118 per farlo sedare, in attesa di comparire nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.

L’arresto è stato convalidato e il 22enne è stato liberato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.