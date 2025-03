Spray al peperoncino spruzzato al Barozzi: due giovani finisco in ospedale per accertamenti

Questa mattina intorno alle 11:00, in un’aula del Barozzi di viale Monte Kosica, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino. Immediato l’allarme: mentre il primo piano veniva evacuato, veniva chiesto l’intervento dei sanitari per una decina di studenti. Due di loro, un maschio di 18 ed una ragazza di 15, sono stati accompagnati al Policlinico di Modena per accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri.