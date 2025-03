Parole di altro genere: visite senologiche gratuite il 20 e il 27 marzo a Scandiano

La prevenzione è il primo passo per la salute. Nell’ambito della rassegna “Parole di Altro Genere”, il Comune di Scandiano, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e la Commissione Consiliare Pari Opportunità, promuove due giornate di visite senologiche specialistiche gratuite.

L’iniziativa, parte delle attività del Marzo delle Donne, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare le cittadine sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce.

Date e orari delle visite:

Giovedì 20 marzo , dalle ore 9 alle 12

, dalle ore Giovedì 27 marzo, dalle ore 14:30 alle 17:30

Le visite si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa Italiana di Scandiano, in via Aldo Moro 2.

Per accedere alla visita è necessaria la prenotazione telefonica, contattando il numero 0522/764320 negli orari indicati.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Mimosa della prevenzione 2025”, che promuove l’educazione alla salute attraverso l’insegnamento dell’autoesame del seno e l’anamnesi motivazionale sugli stili di vita.

L’Amministrazione Comunale invita tutte le donne a cogliere questa preziosa opportunità e a partecipare attivamente alla campagna di prevenzione.

Per informazioni e prenotazioni: 0522/764320