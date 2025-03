Naska presenta il suo “Unplugged Tour” al Celebrazioni di Bologna

È un concerto intimo e suggestivo che prevede arrangiamenti unici “Unplugged Tour”, il nuovo show di Naska, nome d’arte di Diego Caterbetti, proposto al Teatro Celebrazioni di Bologna domani, martedì 18 marzo, alle ore 21.00.

Reduce dal successo del suo “The Freak Show” all’Unipol Forum di Assago dello scorso autunno, che ha contato oltre 10.000 presenze, l’artista marchigiano torna a calcare il palcoscenico teatrale, spazio che già nel 2023 aveva sperimentato con l’esperienza in acustico della tournée “Rebel Unplugged”, registrando un “tutto esaurito” dietro l’altro.

In questo nuovo live, ironia e provocazione – caratteristiche del suo repertorio – si fondono a momenti di romanticismo e riflessione. E, tra melodie pop e pura energia punk-rock, Naska offrirà al pubblico una versione inedita dei suoi brani, inclusi quelli del suo terzo lavoro in studio “The Freak Show”, uscito a ottobre 2024: un disco che parla di amore come di alienazione, di eccessi come di ricerca di sé stessi e di libertà.