L’Amministrazione sulla raccolta firme per piazza Martiri Partigiani

L’Assessore al Commercio e centro storico Federico Ferrari ha ricevuto in Municipio una delegazione che ha consegnato 133 firme di commercianti del centro storico portando all’attenzione dell’Amministrazione due proposte. La prima di “spostare gli eventi da Piazza Martiri Partigiani a piazzale Della Rosa lasciando la stessa adibita a posteggio auto”. La seconda di “aumentare i posti auto eliminando lo spazio di fronte alla BPER riservato a moto e motorini e di sfruttare al meglio lo spazio centrale della Piazza stessa e l’area pedonale oltre la Guglia (allo stato attuale completamente inutile)”.

“Come fatto durante l’ultimo incontro plenario con tutti i commercianti sassolesi – commenta l’Assessore Ferrari – ribadisco convintamente che la forza di una comunità sta nel confronto costante ed è molto positivo raccogliere proposte e valutare insieme nuove idee. La raccolta firme è una modalità forte per mostrare un pensiero e penso che le occasioni di dialogo non siano mancate per potersi confrontare su queste tematiche: dagli incontri continuativi con i rappresentanti del Comitato commercianti del centro storico fino ai contatti quasi giornalieri con la Presidente Elena Zanni. Stupisce che la Presidente Zanni, che ringrazio per l’incessante lavoro di coordinamento che porta avanti, sia stata lasciata all’oscuro di questa iniziativa così come le Associazioni di Categoria, peraltro in un momento di progettazione condivisa per la nascita dell’Hub del centro storico”.

“La prima proposta, così come condiviso con la Presidente Zanni, mi trova, personalmente, fermamente contrario in quanto la raccolta firme pone come soluzione a tutti i problemi del commercio in centro storico quello dei parcheggi. Spostare ogni evento da Piazza Martiri Partigiani significherebbe spostare le Fiere d’Ottobre dal luogo naturale in cui si svolgono da 500 anni, gli stessi mercati ambulanti del martedì e venerdì dovrebbero essere spostati e tutti ricordiamo il disagio subito all’epoca della ristrutturazione della piazza. Non solo: Sassuolo in Fiore, il Mercato Europeo, i Giovedì di Luglio, le iniziative del Natale, l’imminente Giro-E: tutti i principali eventi cittadini dovrebbero traslocare a favore di una piazza che non sarebbe più tale. Sono convinto che questi appuntamenti siano d’aiuto per portare beneficio non solo alla città in generale quanto direttamente alle vendite: l’obiettivo è quello di portare visitatori e clienti in centro per far conoscere l’offerta commerciale dei nostri negozi in modo da creare movimento per i giorni in cui non ci sono appuntamenti organizzati. L’impostazione attuale della piazza offre già numerosi posteggi e, se fosse una mera questione di numero di parcheggi a determinare le vendite, avremmo oggi un trend diverso da quello attuale. Pertanto i parcheggi sono uno dei fattori chiave, ma non l’unico su cui Amministrazione, Associazioni di categoria, il Comitato e i commercianti devono concentrare le nostre energie”.

“Siamo al lavoro al Piano di accessibilità del centro storico – gli Assessori David Zilioli e Federico Ferrari proseguono nell’analisi delle proposte – e da inizio marzo è partita la fase di raccolta dati e di progettazione condivisa i cui esiti saranno illustrati in un incontro con la comunità e tutti gli interessati a inizio di maggio: un momento di restituzione di quanto emerso per poter avere una solida base per tutte le progettazioni future”.

Sono infatti iniziati rilievi sul posto per raccogliere dati e capire le esigenze di chi abita e di chi lavora in centro storico mappando non solo il numero dei parcheggi, ma anche la rotazione, gli accessi alla zona ZTL nelle varie fasce orarie e molto altro ancora.

“L’attuale assetto della Piazza – aggiungono gli Assessori – rispecchia le scelte della precedente amministrazione e questa raccolta firme dimostra che non funziona e che va migliorato: serve una migliore accessibilità, un numero di parcheggi che abbia una maggior rotazione e un ridisegno anche delle altre modalità di accesso al centro storico che coinvolgono il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce. Sono in arrivo altri 257 parcheggi nel multipiano di Via Pia e al momento non servirebbero dunque altri posti auto, ma vanno utilizzati meglio quelli attuali. Obiettivo del Piano è proprio quello di mappare le esigenze della comunità per rendere più funzionale l’accessibilità del centro storico per residenti, lavoratori, commercianti, visitatori e clienti. Per quanto concerne lo spazio di fronte alla BPER, la valutazione è inserita all’interno del Piano, sia per quanto concerne il trovare una nuova zona per motocicli, sia se vi è lo spazio necessario per la manovra delle auto che per capire anche cosa comporti togliere le attuali borchie segnaposto”.