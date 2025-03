Scandiano: schiaffi e pugni per le mancate scuse, denunciati tre minori

Lo avrebbero invitato in un luogo appartato per un confronto e, una volta arrivato, lo avrebbero accusato di aver espresso commenti inappropriati sul loro conto. L’incontro sarebbe poi degenerato in un’aggressione fisica: la vittima sarebbe stata presa a schiaffi e costretta a scusarsi. Al suo rifiuto, i tre presunti aggressori lo avrebbero pestato prendendolo a schiaffi e con pugni al viso.

Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno allertato i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, che sono immediatamente intervenuti sul posto. All’arrivo dei carabinieri era presente il personale sanitario inviato dal 118 che stava soccorrendo il minore. Nel frattempo i militari acquisivano le prime informazioni testimoniali.

A denunciare il grave episodio sono stati i genitori della vittima. I carabinieri della tenenza di Scandiano, attraverso concordi testimonianze e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza poste sui luoghi del fatto, risalivano e identificavano i presunti aggressori. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali in concorso i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna tre minori in età adolescenziale, tutti residenti nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.