A Sassuolo nuovi alberi: 51 appena piantumati, 65 lo saranno nei prossimi giorni

51 nuovi alberi che andranno a sommarsi ad ulteriori 65 che saranno piantati nelle prossime settimane.

Prosegue il piano di messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale iniziato nelle scorse settimane e che porterà non solo alla sostituzione degli esemplari abbattuti o seccati, ma anche alla messa a dimora di nuove piante in grado di contribuire al risanamento ambientale della nostra città.

“Nuovi alberi – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – che vanno ad aggiungersi ai 166 relativi ai “nuovi nati” dello scorso anno messi a dimora in questi giorni ed a quelli che, sempre relativamente alla Legge 113/92, andremo a collocare nelle prossime settimane.

L’aumento del patrimonio arboreo della nostra città, sia in qualità che in quantità, è uno dei principali obiettivi che questa Giunta si è prefissata ed abbiamo tutta l’intenzione di proseguire in un percorso ambientale e sociale che guarda a noi ed alle nuove generazioni”.

Le 51 nuove alberature messe a dimora sono dislocate.

3 nelle aiuole del parcheggio L.go Chiesa (San Michele);

4 nelle aiuole lato est di piazza Libertà ;

4 nelle aiuole via Santa Cecilia;

10 alla scuola primaria Carducci;

25 nelle aiuole Circonvallazione N/E (tratto compreso tra il cavalcavia da Verrazzano e via San Marco);

1 nell’area verde “campo addestramento cani” Circ.ne Sud;

3 nell’area verde “ex Goya”;

1 nell’area verde via Palestro.

Le prossime 65, invece saranno messe a dimora nel parco Edilcarani, piazza Libertà, parco Albero d’Oro e scuola d’infanzia Don Milani