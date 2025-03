Sicurezza urbana: tre nuovi “occhi” sul territorio di San Cesario sul Panaro

Da questa settimana è attivo un nuovo sistema di monitoraggio e controllo collegato alla videosorveglianza cittadina che consente di potenziare la gestione della sicurezza del territorio e rafforzare la sinergia tra le forze dell’ordine.

In particolare, è stato potenziato il sistema di video sorveglianza comunale mediante l’installazione di tre telecamere con tecnologia Targa System, vale a dire un sistema in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito che sono state collocate in punti strategici del territorio, ovvero: Corso Libertà, Sant’Anna e nella zona industriale “La Graziosa”.

Il Targa System, un dispositivo progettato appositamente per le forze di polizia che mediante un software di riconoscimento delle targhe dei veicoli, consente di intervenire in tempo reale su una molteplicità di situazioni anomale quali la mancanza dell’assicurazione e della revisione dei veicoli, nonché di individuare mezzi rubati o sospetti.

Grazie al nuovo sistema Targa System, collegato anche con la centrale operativa del Ministero dei Trasporti, gli accessi sul nostro territorio sono monitorati e sarà quindi possibile individuare auto sospette, rubate o attenzionate, targhe clonate, controllare revisioni e assicurazioni scadute, oltre a fornire informazioni a fini statistici.