”Grandi libri per piccole mani”: tre incontri in biblioteca ad Albinea

L’offerta di letture per la fascia 0-6 anni della biblioteca comunale si arricchisce di una nuova proposta, rivolta a bambine e bambini da 12 a 18 mesi. Si tratta di “Un tappeto di libri. Grandi libri per piccole mani”: tre incontri rivolti a bambini accompagnati da un adulto per conoscere, leggere e toccare libri di qualità adatti a questa fascia d’età e per scoprire l’importanza della lettura in età precoce. Gli appuntamenti saranno condotti da Chiara Catellani, bibliotecaria, e Patrizia Mattioli, volontaria di Nati per Leggere e promotrice della lettura.

È possibile leggere fin dai primi mesi di vita? Da quali libri partire? È se non sono bravo a leggere? Si cercherà di rispondere a queste domande a partire proprio dai libri e dalla convinzione che la lettura è gioco, divertimento, piacere, scoperta, relazione.

L’iniziativa si svolgerà con questo calendario: sabato 15 marzo, sabato 12 aprile e sabato 17 maggio 2025 alle ore 10.00

Gli incontri dureranno circa 40 minuti.

È possibile partecipare ad uno o più incontri, la prenotazione è obbligatoria: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590262