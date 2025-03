Giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’: il Comune di Casalgrande aderisce alle iniziative

Il 15 marzo è la Giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

L’iniziativa è promossa da Consult@noi, costituita dalle associazioni di famigliari che si occupano di DCA e che è, a sua volta, costituita da 20 associazioni regionali dedicate alla costante sensibilizzazione della tematica dei disturbi del comportamento alimentare attraverso convegni, conferenze, mostre e dibattiti.

Nel 2023, il Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, secondo i dati riportati dalla Regione stessa, ha preso in cura 2.564 persone per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di cui 1.651 adulti e 913 minori, con una netta prevalenza del sesso femminile (circa il 95%). La fascia d’età più colpita è quella tra i 14 e i 24 anni: il 44% dei 1.651 pazienti adulti seguiti dai servizi di Salute mentale ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre il 67% dei 913 pazienti seguiti dalla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ha tra i 14 e i 17 anni.

Gli assistiti della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza nel 2023 sono in lieve aumento rispetto al 2022 (da 910 a 913 assistiti), e quelli della Salute mentale crescono del 12% nella fascia giovanile 18-24 anni. Diminuiscono invece i ricoveri ospedalieri degli assistiti con diagnosi DNA, che nel 2023 sono stati 487, in calo del 5,8% rispetto al 2022

Il Comune di Casalgrande aderisce con grande convinzione anche quest’anno alle iniziative messe in campo per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare e in questo senso, illuminerà di lilla, nella serata di domani – sabato 15 marzo -, la Casa Comunale in Piazza Martiri della Libertà

“L’Amministrazione comunale di Casalgrande è orgogliosa di partecipare alla Giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’, illuminando la facciata del Comune di quel colore – sottolinea l’Assessore con delega a Sanità, Salute e Benessere Domenico Vacondio -. E’ un piccolo, ma significativo, gesto di sensibilità e attenzione per un problema che non può essere minimamente sottovaluto. Siamo perfettamente consci della rilevanza che stanno acquisendo sempre più i disturbi dei comportamenti alimentari nella nostra società, colpendo in particolare le fasce di popolazione più giovane. In questo senso i dati che ci provengono dal Servizio sanitario regionale sono significativi. E’ per questo quindi che siamo estremamente sensibili alla tematica e disponibili a sostenere ogni iniziativa che possa servire a mettere un freno all’aumento di questa tipologia di disturbi”.