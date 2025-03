Domani scuole aperte anche a San Lazzaro. Evacuazioni dei piani bassi confermate per tutta la notte

Sabato 15 marzo scuole regolarmente aperte a San Lazzaro mentre oggi resta in vigore per tutta la notte l’ordine di evacuazione dei piani bassi delle abitazioni di alcune zone della città. Chiusi i parchi, i percorsi escursionistici e sospese le attività sportive fino alle 7 di domani mattina quando, alla luce dell’evolversi dell’allerta meteo, verrà fatta una valutazione sulla possibile riapertura. Sono queste le decisioni prese dall’Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena in seguito all’aggiornamento della situazione meteo emanata dalla Protezione civile che vede la conferma dell’allerta rossa per il territorio di San Lazzaro fino alla mezzanotte di oggi (venerdì 14 marzo) e il passaggio a quella arancione per la giornata di domani (sabato 15 marzo).

Resterà a disposizione per tutta la notte anche il PalaYuri dove è stata allestita la struttura di accoglienza per i cittadini interessati dalle ordinanze di evacuazione. Permangono, invece, le chiusure stradali che riguardano via Montebello (a circa 2 km dall’incrocio con via Fondè), via Martiri di Pizzocalvo (tra la fine del centro abitato di Villaggio Martino e l’intersezione con via Croara), via Caselle (nel tratto corrispondente al civico 119) che saranno riaperte solo dopo le verifiche tecniche di sicurezza che verranno effettuate quando le condizioni meteo e il livello idrometrico dei corsi d’acqua lo consentiranno. Dalle 17 di oggi, invece, come disposto dalla Città metropolitana, riaprirà al traffico la SP36 Val di Zena.