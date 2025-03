Calcio, Sassuolo-Reggiana: confermata la disposizione delle tifoserie al Mapei Stadium

Si è svolta presso la Questura di Reggio Emilia una riunione tra le dirigenze di Sassuolo e Reggiana e le autorità competenti per definire l’organizzazione della sfida valida per la 31ª giornata di Serie BKT, in programma sabato 29 marzo alle ore 19:30 al Mapei Stadium.

Al termine dell’incontro è stato deciso di mantenere inalterata la consueta disposizione delle tifoserie per le partite casalinghe del Sassuolo. Pertanto, ai tifosi della Reggiana sarà riservato il settore Tribuna Nord, con l’aggiunta – in via del tutto eccezionale – del settore Tribuna Est Laterale Nord, secondo la disponibilità concordata tra le due società.

Segnale di collaborazione tra i due club anche per quanto riguarda il costo dei biglietti: grazie ai buoni rapporti tra le società, il prezzo dei tagliandi per i settori riservati ai tifosi granata sarà di 15 euro.

Maggiori dettagli sulle modalità di vendita dei biglietti verranno comunicati nei prossimi giorni.