“Sulla strada del Giubileo”: il 15 e 16 marzo a Spilamberto la rassegna dedicata a storie di viaggi spirituali, viandanti e pellegrini

Nel solco del Giubileo che si celebra quest’anno, il Comune di Spilamberto propone un fine settimana di appuntamenti per riscoprire il ruolo giocato da Spilamberto nella lunga storia dei pellegrinaggi. Data la sua posizione sulla via Roma Nonantolana, Spilamberto ha avuto nei secoli una lunga consuetudine con la presenza di pellegrini e viandanti, testimoniata anche dall’antica presenza dell’antico Ospitale di San Bartolomeo e dai significativi ritrovamenti archeologici degli ultimi anni.

Sabato 15 e domenica 16 marzo, con una serie di appuntamenti tra ricostruzione storica e spettacolo all’auditorium di Santa Maria degli Angeli e un cammino guidato con ritrovo sotto il Torrione, “Sulla strada del Giubileo” racconterà come la storia di una piccola comunità sia parte del grande mosaico della storia di un’intera civiltà.

Sabato 15 Marzo alle 15.30 si apre con “La via Romea Nonantolana a Spilamberto: il cammino spirituale verso Roma” con Massimiliano Venturelli, fondatore di Save Italian Beauty, e con “Un focus su Spilamberto: storie e luoghi di pellegrini nel nostro paese” con Criseide Sassatelli e il contributo di Giordano Cantergiani e Angela Tacconi. Un doppio appuntamento per mettere a fuoco come la comunità di Spilamberto sia attraversata da sempre dalla presenza discreta e ispirante di viaggiatori e pellegrini.

A seguire, alle 17.30, “Del sacro e del profano, i cammini si incontrano: la via Vandelli” con Giulio Ferrari, che metterà a confronto le vicende della via Romea Nonantolana e della via Vandelli, lontane nel tempo e negli scopi ma simili per ricchezza di storia e per la passione che i viandanti di oggi mettono nel farle riemergere nell’immaginario collettivo.

A chiudere la giornata, alle 21, “Dio senza regola” di e con Lalo Cibelli, un concerto spettacolo che spazia da Lucio Dalla a Leonard Cohen a Franco Battiato in un percorso suggestivo di canzoni che sono teologie tascabili che stanno nello spazio di pochi minuti.

Sabato 16 marzo si riparte alle ore 9.30, con ritrovo sotto al Torrione, con “In cammino lungo la via Romea Nonantolana”, una cammino di difficoltà media che percorre il tratto Spilamberto-Vignola della via Romea Nonantolana. Un’occasione per guardare il territorio come fosse la prima volta, con la lente di un pellegrino che costeggiava il fiume, si ristorava presso l’antico ospitale e proseguiva passando sotto la Rocca di Vignola. Per informazioni e iscrizioni al info@saveitalianbeauty.it.

In chiusura, alle 17.30, presentazione del romanzo “Divina Francigena” di e con Giuseppe “Leo” Leonelli, lettura e canto di Sarita Savigni. Da apprezzato narratore di cammini, Giuseppe “Leo” Leonelli scrive un romanzo ambientato sul tracciato della via Francigena che racconta la storia di Mariano e Francesco, diversi quasi in tutto, che nel giugno 2020, sullo sfondo della pandemia, affrontano vicende lasciate in sospeso e si aprono a nuovi orizzonti percorrendo il tratto tra Monteriggioni e Acquapendente.

“Nell’Anno Santo dedicato alla virtù della speranza, – spiega l’Assessora alla Cultura Alessandra Anderlini – questa rassegna di incontri va alle radici concrete e culturali del Giubileo. Come tante parti di Italia, anche Spilamberto porta sul suo territorio le tracce delle grandi vie di comunicazione che nei secoli sono state attraversate per motivi spirituali o più mondani. Si tratta di un patrimonio affascinante che si presta a molte forme di racconto, e in questa rassegna abbiamo voluto sperimentarne il più possibile”.