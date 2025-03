“Note oltre i confini” torna a Guastalla

Sabato 15 marzo, alle ore 18:30, nella Sala dell’Antico Portico, a Palazzo Ducale, il violoncellista Giorgio Casati terrà un concerto in memoria di Anna Pozzi, che fu sindaca di Rubiera dal 1995 al 2004, musicista, insegnante, impegnata nel rilancio di alcuni luoghi della cultura, come i teatri della sua città, e ideatrice di molti progetti culturali in ambito provinciale e non solo.

Il concerto di sabato offrirà musiche di J. S. Bach, (Suites in Re minore e Mi maggiore) e di G. Dall’Abaco (Capricci per violoncello solo). L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Note oltre i confini: Ascoltare”, organizzato dall’associazione “Amici del quartetto Guido Alberto Borciani Aps” con la direzione artistica di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti e in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale d’Italia.

Il fulcro del progetto “Note oltre i confini”, che ha scelto il tema dell’ascolto come focus dell’edizione 2025, è rappresentato da una ricca stagione di concerti, dedicata agli appassionati di musica da camera, che da febbraio a maggio coinvolgono una decina di comuni tra le province di Reggio Emilia, Modena e Parma. Dopo l’inaugurazione della rassegna a Modena, il 7 febbraio scorso presso il Palazzo Vescovile, la stagione prosegue con altri concerti affiancati da lezioni, presentazioni di libri e visite guidate. Gli eventi sono ospitati in luoghi che permettano di declinare il tema dell’“ascolto” non solo in ambito musicale, ma anche attraverso linguaggi artistici, storici e paesaggistici, con uno sguardo interdisciplinare che parte dalla suggestione offerta dal titolo stesso: superare i confini strettamente musicali per esplorare le possibili declinazioni del termine “ascoltare”, intrecciando letteratura, sociologia, etica e ambiente.

Gli appuntamenti di ASCOLTARE vedono coinvolte diverse formazioni: quartetti d’archi, un duo per pianoforte e violoncello, un concerto per violoncello solo, oltre a un evento per pianoforte e voce narrante con “L’Histoire de Babar, le petit éléphant”, dedicato ai più piccoli.

Maggiori info: Tel. 348 441 9400 – www.quartetandfriends.net

Ufficio cultura Comune di Guastalla: tel. 0522 839756-61