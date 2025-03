In piazza Roma a Modena tornano i concertini di “Notti Ducali Live”

Sarà il grande concerto di Mare Nostrum, formazione “all-star” con il trombettista Paolo Fresu in testa, ad aprire, martedì 24 giugno, la terza edizione di “Notti Ducali Live”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Modena e organizzata da Studio’s programmazione spettacoli, che prevede appuntamenti in piazza Roma, sullo sfondo del Palazzo Ducale, con anche i concerti di Cristiano De André (giovedì 26 giugno) e lo storico ensemble britannico raggae, con oltre 70milioni di dischi venduti, Ub40 (venerdì 27 giugno) che torna in tour con il cantante e chitarrista Ali Campbell.

La rassegna, che nei prossimi giorni potrebbe riservare ulteriori annunci, è stata presentata questa mattina, giovedì 13 marzo, in Municipio, dall’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e Rolando Rivi di Studio’s.

“Notti Ducali è diventato, in pochi anni, un momento sempre più atteso, grazie alla qualità della sua proposta con musica e teatro dal vivo nel cuore del nostro centro storico – ha commentato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – e vogliamo continuare a investire su questo progetto, che qualifica ulteriormente l’offerta culturale della città, nella splendida cornice di Piazza Roma, rappresentando un ulteriore strumento di promozione e valorizzazione turistica, offrendo nell’estate modenese, appuntamenti culturali di assoluto valore”.

La rassegna propone, per il momento, tre spettacoli pensati per gusti musicali differenti, in modo da raggiungere il più ampio target possibile di pubblico. Il concerto di Mare Nostrum, martedì 24 giugno, con Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Richard Galliano (fisarmonica, accordina) e Jan Lundgren (pianoforte), propone influenze che spaziano dalla musica folk, classica e popolare, alla libertà del jazz. Giovedì 26 giugno è la volta di Cristiano De André che fa tappa a Modena con “De André canta De André Best of Estate 2025″, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Venerdì 27 giugno sul palco di piazza Roma arrivano gli Ub40 feat Ali Campbell portando, nell’unica tappa italiana dell’estate, 45 anni di storia sempre orientata a far progredire il reggae in tutte le sue forme.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di venerdì 14 marzo, sui circuiti Ticket one, Ticketmaster e Vivaticket. Per lo spettacolo di Mare Nostrum i biglietti partono da 15 euro; per il concerto di Cristiano De André da 33 euro e per quello degli Ub40 da 40 euro.

Gli spettatori con disabilità possono inoltrare già la propria richiesta di partecipazione compilando il form sul sito di Studio’s (www.studiosonline.it) contattabile anche telefonicamente al numero 059451646.