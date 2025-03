Formigine, avviso pubblico per collaborare al presidio del territorio

È stato pubblicato l’avviso pubblico che la Polizia Locale di Formigine rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per individuare persone che vogliano prestare servizio nell’ambito della tutela del territorio, della salvaguardia del patrimonio pubblico e della promozione della legalità.

Afferma l’Assessore alla Sicurezza integrata Andrea Corradini: “Dopo l’esperienza più che positiva del precedente avviso, l’Amministrazione comunale propone ora una collaborazione per tre anni con Enti del terzo settore che abbiano una vocazione specifica nel presidiare il territorio, in particolare i parchi cittadini, e per collaborare al corretto e ordinato svolgimento di eventi e manifestazioni. Nell’ambito delle numerose iniziative messe in atto dalla nostra Amministrazione atte a promuovere la coesione sociale e a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, questo avviso pubblico coniuga prevenzione e mediazione dei conflitti con le attività di controllo e presidio”.

Tra le attività che i volontari potranno svolgere, l’affiancamento ai gruppi di controllo di vicinato, l’informazione alla cittadinanza sugli strumenti per chi è stato vittima di reato, come lo Sportello Non da soli, e la presenza nelle frazioni con l’Ufficio mobile della Polizia Locale.