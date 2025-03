Fanano, lavori al ponte fosse delle chiuse sulla SP4

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Fosse delle Chiuse lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro nel territorio comunale di Fanano, a circa un chilometro dall’incrocio fra la strada provinciale 4 con la SP324 del Passo delle Radici. Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo che resterà attivo da giovedì 13 marzo per tutta la durata del cantiere dal lunedì al venerdì fino al termine dei lavori previsto per ottobre 2025.

I tecnici della Provincia, in accordo con l’impresa esecutrice, hanno disposto che durante i weekend le limitazioni al transito siano sospese, così da limitare al minimo di disagi negli spostamenti del sabato e della domenica.

I lavori, che saranno eseguiti dall’impresa Zaccaria Costruzioni srl di Montese per un importo complessivo di 450mila euro, riguardano la riparazione dei cordoli porta-barriera e il rinforzo del muro di sostegno con contrafforti in cemento armato con micropali di fondazione e tiranti di ancoraggio. Inoltre, è previsto il rinforzo delle spalle del ponticello con una sequenza di micropali all’interno dell’opera collegati con trave in cemento armato e collegati ai cordoli laterali porta barriera.

L’intervento fa parte del secondo stralcio dei lavori di un’opera di sostegno strutturale avviata nel 2022 con un primo stralcio che aveva previsto la messa in sicurezza una parte della struttura.

Si tratta di un ponticello con spalle e muri andatori in bozze di pietrame e impalcato realizzato con travetti tipo “varese” e pignatte in laterizio, costruito probabilmente negli anni ’70, mentre negli anni’80 a cura della Provincia è stata costruita una soglia in calcestruzzo per tutta la lunghezza e larghezza dell’impalcato. La lunghezza complessiva della struttura (compreso muri di risvolto spalle) è di 59 metri, con un impalcato che ha una luce netta di 5,40 metri sul lato di valle e 4,80 metri sul lato di monte.