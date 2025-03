Cultura ed eventi a Soliera, opportunità di partnership

Il Comune di Soliera e la Fondazione Campori annunciano l’apertura delle sponsorizzazioni per le iniziative, eventi e manifestazioni delle annualità 2025-2026, attraverso un documento di “opportunità di partnership” e il relativo avviso pubblico. Un’opportunità unica per imprese, enti e associazioni che desiderino contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio, accrescendone l’attrattività, rafforzando al contempo la propria visibilità e il legame con la comunità.

In coerenza con le linee di mandato 2024-2029, l’amministrazione comunale intende valorizzare il profilo culturale della città attraverso eventi di rilievo come Arti Vive Festival, la secolare Fiera di Soliera, la manifestazione autunnale Il Profumo del Mosto Cotto, le mostre d’arte del Castello Campori, il progetto di arte urbana e le iniziative di marketing territoriale. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, queste iniziative hanno le potenzialità per crescere ulteriormente e generare un impatto positivo su tutta la comunità.

Le opportunità di sponsorizzazione potranno assumere diverse forme, con contributi economici differenziati a seconda del livello di coinvolgimento: main sponsor, con un investimento che garantisce massima visibilità e prestigio nei materiali promozionali e nelle attività di comunicazione; co-sponsorship, per un supporto condiviso tra più realtà imprenditoriali; sponsorizzazioni di singoli eventi o iniziative, con opportunità di branding personalizzate.

L’Avviso Pubblico è aperto a imprese, società, associazioni, fondazioni e istituzioni di vario genere. Sono escluse le sponsorizzazioni da parte di soggetti legati a settori incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Soliera, come il gioco d’azzardo, la pornografia o il commercio di armi.

Le proposte di sponsorizzazione possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, compilando un apposito modulo scaricabile sul sito web comunale e inviandolo via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.soliera.mo.it, tramite servizio postale o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Soliera, in via Garibaldi 48.

L’Amministrazione comunale e la Fondazione Campori valuteranno discrezionalmente le proposte per garantire coerenza con le finalità istituzionali e gli obiettivi culturali del territorio.

Per maggiori informazioni: segreteriasindaco@comune.soliera.mo.it – 059 568545 – info@fondazionecampori.it – 059 568581