Controlli al mercato di Formigine. Due ambulanti sanzionati

Il mercato del sabato mattina a Formigine è un appuntamento che richiama persone da tutta la provincia. Per mantenerne alto il livello, sono frequenti i controlli che la Polizia locale riserva alla merce posta in vendita. Spesso, sono gli stessi ambulanti a richiedere verifiche sulla qualità dei prodotti, in particolare relativamente alla contraffazione e alla marcatura CE.

Lo scorso sabato, due titolari di posteggio sono stati sanzionati perchè ponevano in vendita capi di abbigliamento usati, condotta che è vietata dal Regolamento del Mercato di Formigine dal 2020. La merce è stata immediatamente ritirata.

“Oltre ai controlli degli agenti della Polizia locale, che ringrazio per la loro attività costante e attenta, continueremo a lavorare sull’attrattività e sicurezza dei mercati di Formigine e delle frazioni avvalendoci anche del finanziamento regionale sulla valorizzazione del commercio. In particolare, per quanto riguarda il mercato di piazza Ravera, è prevista la redazione del Piano della sicurezza. Si tratta di un percorso condiviso con tutte le associazioni di categoria” è il commento dell’Assessore al commercio Corrado Bizzini.