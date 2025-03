Aperto a Bologna il Centro Operativo Comunale in vista dell’allerta arancione prevista dalla mezzanotte

A seguito dell’Allerta 026/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna per la giornata di domani mercoledì 12 marzo, che riporta per il Comune di Bologna (zona C2) una criticità idraulica e idrogeologica con codice colore arancione, il Comune ha aperto il Centro Operativo Comunale (COC) fino a cessata allerta.

Come di consueto – in vista delle precipitazioni previste – è attivo il monitoraggio e la pulizia della griglia del Ravone e delle altre griglie collinari.

In viale Sabena è stato inoltre ripristinato il sistema anti allagamento che era stato danneggiato nell’ultimo alluvione di ottobre 2024 ed è attivo ai due ingressi il semaforo che diventa rosso in caso di presenza di acqua all’interno.

La Protezione Civile del Comune, in contatto con quella regionale, sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia locale inizieranno il monitoraggio di fiumi e zone a rischio a partire da questa sera.

Le precipitazioni sono previste a partire da questa notte per poi attenuarsi nella mattina e peggiorare in particolare nel pomeriggio.

Per la giornata di domani ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

Non percorrere sottopassi se allagati.

Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua.

Fare attenzione agli oggetti mobili: mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento o trascinati dall’acqua, come vasi sui balconi, tende da sole, o altro.

Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Invitiamo tutti a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando questo modulo.