Unione Tresinaro Secchia, 6 laboratori su energia e clima

Continua l’impegno dell’Unione Tresinaro Secchia sui temi della sostenibilità ambientale con gli Infodays Energia e Clima, organizzati in collaborazione con tutti i Comuni grazie ai fondi europei del Bando Fesr 2021-2027 con cui la Regione Emilia- Romagna supporta gli enti locali nella transizione energetica.

“Gli Info Days Energia e Clima, fortemente voluti dai sindaci dell’Unione, nascono con l’idea di sostenere i processi di transizione energetica in corso o in via di attivazione sui territori di tutti i sei comuni e sono coordinati dal Ceas Terre reggiane Tresinaro Secchia con il supporto dell’agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena – spiega la direttrice dell’Unione, Federica Manenti – Attraverso incontri di informazione, formazione e coprogettazione rivolti ai cittadini, ma anche ad associazioni, imprese ed altri stakeholder, intendiamo dare informazioni sulle iniziative in corso e attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate, sugli scenari futuri e sul contributo attivo che ognuno può dare”.

Gli incontri della durata di 2 ore saranno strutturati da un momento informativo iniziale e da un’attività pratica laboratoriale in cui i partecipanti saranno invitati a contribuire in modo attivo alla costruzione di scenari, progetti e prospettive per le proprie comunità, imprese e famiglie. Ci sarà spazio anche per temi paralleli ed urgenti come l’adattamento al cambiamento climatico per condividere con la cittadinanza possibili soluzioni, strategie e strumenti. “Sarà inoltre dato rilievo allo Sportello unico EnergiaClima, un nuovo servizio digitale rivolto a tutti i cittadini, ai professionisti e alle imprese attraverso il quale l’Unione Tresinaro Secchia e i suoi Comuni potranno offrire un servizio di consulenza e informazione relativamente all’efficientamento energetico, a tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, strategie di risparmio energetico e consumi consapevoli , misure di contrasto alla povertà energetica”, aggiunge la direttrice Manenti.

Si parte con un primo ciclo di tre incontri a Rubiera, Scandiano e Casalgrande a cui seguiranno quelli a Baiso, Castellarano e Viano. Questi date, temi e sedi dei primi tre incontri (tutti con inizio alle 18): martedì 11 marzo “Adattarsi al clima che cambia”, sala Lea Garofalo via A. De Gasperi 3 a Rubiera; giovedì 20 marzo “Condividere energia localmente: istruzioni per l’uso”, cinema Boiardo in via XXV Aprile 3 a Scandiano; martedì 25 marzo “Transizione energetica: come fare la propria parte”, sala espositiva Gino Strada, piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

La partecipazione agli Infodays Energia e Clima è gratuita, previa compilazione del modulo disponibile al link https://bit.ly/InfodaysUTS o scrivendo a ceas@tresinarosecchia.it.

Tutte le informazioni al sito https://www.tresinarosecchia.it .