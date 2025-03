Trovato con 9 gr di marijuana nell’auto: 30enne finisce nei guai a Scandiano

Si trovava a bordo della propria autovettura, in via Pagliani ad Arceto di Scandiano, quando i carabinieri della locale Tenenza, nell’espletamento di un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, fermavano l’autovettura e procedevano al controllo. Durante le procedure di identificazione il conducente, un 30enne, palesava sin da subito un ingiustificato nervosismo, mostrando chiari segni di agitazione, tanto da insospettire gli operanti che decidevano di approfondire i controlli.

A seguito di approfondimenti nell’abitacolo dell’autovettura, occultato all’interno del bracciolo centrale, è stato rinvenuto un involucro in plastica trasparente termosaldato contenente diverse infiorescenze di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, risultata essere del peso complessivo di circa 5 grammi; un altro involucro in plastica trasparente contenente diverse infiorescenze di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana del peso complessivo di 4 grammi, una bustina in plastica trasparente tipicamente utilizzata per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 6 marzo scorso e, a seguito di quanto emerso l’uomo, residente in un comune del comprensorio ceramico, veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.