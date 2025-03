Scandiano premiata a Gorizia con il Marchio Europeo di Eccellenza della Governance

Scandiano è tra i Comuni vincitori del Marchio Europeo di Eccellenza della Governance (ELoGE), un prestigioso riconoscimento assegnato dal Consiglio d’Europa e da AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) ai Comuni che si distinguono per la qualità dell’amministrazione, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Gorizia, alla presenza di rappresentanti istituzionali e amministratori locali provenienti da tutta Italia. A ritirare il premio per il Comune di Scandiano è stata l’Assessora alle Relazioni Internazionali Lorena Lanzoni, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la città e per tutta la comunità scandianese.

Questo riconoscimento è il frutto di un percorso di ascolto, confronto e miglioramento continuo che ha coinvolto amministrazione, cittadini e personale comunale. Il Comune di Scandiano ha dimostrato di essere all’avanguardia nella governance locale, con un’attenzione costante ai principi di trasparenza, partecipazione e qualità dei servizi pubblici. Il Marchio ELoGE rappresenta un traguardo importante e, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza per rafforzare ulteriormente le politiche di buona amministrazione e rendere la gestione dell’ente sempre più efficace e vicina alle esigenze della comunità.

Oltre a Scandiano, anche Carpi, Montechiarugolo e Piacenza sono stati insigniti del Marchio ELoGE. Quattro Comuni dell’Emilia-Romagna si sono distinti tra le amministrazioni premiate, confermando l’attenzione della regione per la qualità della governance locale. Tutti gli enti vincitori hanno rispettato i dodici principi europei di Buona Governance democratica, che comprendono, tra gli altri, la trasparenza amministrativa, l’etica pubblica, l’efficienza gestionale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’edizione 2024 del Programma ELoGE Italia ha registrato un’ampia partecipazione, con 144 Comuni iscritti e 68 ammessi alla fase finale della valutazione. Nel corso del processo di selezione sono stati raccolti 15.250 questionari, suddivisi tra cittadinanza, dipendenti comunali e amministratori locali, dimostrando un forte coinvolgimento della comunità e un alto livello di trasparenza nella valutazione delle amministrazioni.

L’evento di Gorizia ha rappresentato anche un importante momento di confronto tra le amministrazioni locali premiate, che hanno avuto l’opportunità di scambiarsi esperienze e strategie per migliorare ulteriormente la qualità della governance. Per il Comune di Scandiano, il Marchio ELoGE è una conferma dell’impegno portato avanti negli ultimi anni per garantire una gestione sempre più trasparente, partecipata e orientata all’innovazione. L’amministrazione continuerà a lavorare su questi principi, con l’obiettivo di migliorare sempre più il rapporto con i cittadini e la qualità dei servizi offerti.