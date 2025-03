Nasce il progetto HUB urbano per San Cesario

Il Comune di San Cesario sul Panaro ha avviato un’importante iniziativa finalizzata alla riqualificazione e sviluppo del centro storico e al sostegno del commercio locale. Nei prossimi giorni sarà infatti presentato lo studio di fattibilità per le creazione dell’Hub del commercio e dei servizi, come previsto dalla nuova legge regionale 12/2023. Il progetto nasce quindi dalla volontà di potenziare l’attrattività del centro urbano, con diversi strumenti e azioni in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e turisti.

Grazie all’accordo di partenariato con associazioni di categoria, imprese locali e altri enti del territorio, gli hub saranno progettati per diventare centri di riferimento per l’economia locale.

L’obiettivo principale è quello di incentivare la crescita delle attività commerciali, supportare l’imprenditorialità locale e migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali. Oltre al centro di San Cesario, lo studio si sofferma sulla frazione di S.Anna come Hub di prossimità, indicando una serie di azioni per il rafforzamento dei servizi in questa frazione.

Mercoledì 12 marzo sarà presentato alla cittadinanza e ai soggetti interessati il progetto degli HUB per San Cesario e per la frazione di Sant’Anna. L’appuntamento è per le 19:30 in Villa Boschetti. Oltre all’Amministrazione Comunale, saranno presenti i rappresentanti di Gate Rei S.r.l., la società che ha supportato il Comune nella redazione delle studio di fattibilità.

“La valorizzazione del centro storico – spiega il Sindaco di San Cesario Francesco Zuffi – è uno dei punti centrali del nostro programma, soprattutto dopo il completamento della circonvallazione. Siamo partiti quindi dall’opportunità regionale degli hub urbani, per avere uno strumento in più che ci aiuti a promuovere opportunità per il centro storico e per la frazione di S.Anna, con azioni efficaci che coinvolgano anche il tessuto commerciale locale”.

Un progetto condiviso con il territorio

L’amministrazione comunale sta lavorando in sinergia con le realtà locali per garantire un progetto efficace che trovi il consenso del territorio. Si prevede il coinvolgimento diretto degli operatori economici e delle associazioni con un accordo di partenariato a cui i soggetti interessati possono aderire formalmente e partecipare alla gestione delle future azioni dell’Hub.

Il termine per la manifestazione di interesse è fissato al 15 marzo 2025: sul sito del Comune di San Cesario è disponibile tutta la documentazione necessaria e i requisiti per inviare la domanda. L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a seguire gli aggiornamenti attraverso il sito istituzionale e i canali di comunicazione ufficiali.

“È una grande possibilità quella che ci concede la Regione Emilia Romagna -commenta l’assessore al commercio Rita Rosi – e stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria e alle imprese del territorio per costruire un’intesa che vada a beneficio non solo dei commercianti, ma di tutta la comunità, per valorizzare il centro di San Cesario e il centro di Sant’Anna e renderli ancora più vivi e attrattivi”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di San Cesario sul Panaro ai seguenti recapiti:

Comune di San Cesario sul Panaro

Piazza Roma, 2 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO)

Centralino: 059 936 711

E-mail: info@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it