Hub urbano Comune di Concordia: pubblicato l’avviso per aderire all’accordo di partenariato

Il Comune di Concordia ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse e aderire all’accordo di partenariato per la creazione dell’hub urbano nel centro storico.

Mercoledì 5 marzo, nella sala consiliare, è stato presentato il progetto agli esercenti interessanti e successivamente proseguirà il coinvolgimento degli enti del terzo settore riconosciuti come stakeholders.

Il progetto aderisce all’opportunità della Regione Emilia-Romagna per la rigenerazione dei centri storici, è promosso dal Comune assieme ai CAT ed alle associazioni di categoria Lapam, CNA, Confesercenti e Confcommercio.

L’iniziativa regionale mira a stimolare lo sviluppo dell’economia urbana attraverso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità e gestione della rete commerciale e dei servizi. L’obiettivo è aumentare la competitività e l’attrattività del nostro territorio, rispondendo efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e nei consumi.

Le imprese del settore commerciale e dei servizi, nonché le associazioni con sede legale a Concordia nel perimetro individuato dell’Hub, sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse entro il 17 marzo 2025. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’importante opportunità di collaborazione e sviluppo per il nostro territorio. Essa costituisce anche un passo fondamentale per entrare a far parte del Tavolo di partenariato, dove i soggetti aderenti potranno contribuire alla definizione del programma di sviluppo e innovazione dell’Hub, divenendo potenziali beneficiari dei futuri contributi che la Regione destinerà allo sviluppo degli hub urbani e degli hub di prossimità.

“Questo progetto si inserisce nel Piano strategico del centro storico dell’Amministrazione, offrendo una concreta opportunità per il rilancio economico di Concordia, attraverso azioni che promuovano il commercio del centro e il comfort dello spazio pubblico”, commenta la vicesindaca con delega al Piano strategico per il centro storico Katia Pedrazzoli. “Un obiettivo a cui la giunta sta lavorando in stretta sinergia, con un forte coinvolgimento da parte dell’ufficio affari economici, dell’assessore Berni e della consigliera delegata Gattamorta”.

La pubblicazione dell’avviso segna l’inizio delle operazioni per la realizzazione del progetto di hub urbano, il cui studio di fattibilità è entrato nelle graduatorie per beneficiare del finanziamento dalla Regione per questa progettualità, proveniente dalla Legge regionale per lo Sviluppo dell’Economia Urbana e la Qualificazione e Innovazione della Rete Commerciale e dei Servizi.

“Nella graduatoria regionale per il contributo agli studi di fattibilità presentato dal Comune di Concordia,” prosegue la vicesindaca, “il nostro progetto è il solo presente nell’Area Nord ed è uno dei 9 progetti presentati in provincia di Modena.”

“I negozi del centro storico,” conclude la vicesindaca Katia Pedrazzoli, “rappresentano l’elemento fondamentale per sostenere l’economia locale e sono essenziali per creare comunità.”