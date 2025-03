Gli appuntamenti solieresi di domenica 9 marzo

Il programma solierese nell’ambito della Festa internazionale della Donna prosegue anche nella giornata di domenica 9 marzo con appuntamenti che coniugano benessere, convivialità e cultura, per celebrare le donne di ieri, di oggi e di domani, nel segno della condivisione e della memoria collettiva.

Alle 10, con partenza dalla sede Avis (via XXV aprile 265), si svolgerà “Camminiamo insieme”, una camminata lenta di gruppo di 2,5 km organizzata da Avis, MuoviSoliera e il Trenino dei colori della Salute. Alle 12.30, il Centro sociale Ornello Pederzoli di Limidi (via Papotti 18) ospiterà il tradizionale Pranzo della Mimosa, organizzato dal Centro Polivalente di Limidi. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 349 6376320.

In serata, doppio appuntamento all’insegna della convivialità e della cultura. Alle 19.30, presso Habitat (via Berlinguer 201), si terrà la Cena della Mimosa con l’accompagnamento musicale dell’orchestra Massimo Budriesi. Prenotazioni al numero 339 1645802. L’iniziativa è a cura di Arci Soliera.

Alle 20.45, il Nuovo Cinema Teatro Italia (via Garibaldi 80) ospiterà la proiezione del film “Sotto il cielo grigio” di Mara Tamkovich, ispirato alla storia vera dei giornalisti bielorussi Katsiaryna Andreyeva e Igor Iljash, arrestati dal regime di Lukashenko dopo le proteste del 2020. Il film è stato in concorso al Torino Film Festival. Al termine della proiezione, la regista incontrerà il pubblico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Nazionale Italiana Cantanti.