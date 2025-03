Al via il Luna Park di San Giuseppe: 50 attrazioni per tutte le età

Scandiano si prepara ad accogliere il tradizionale Luna Park di San Giuseppe, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini che animerà il parcheggio di Via Libera dall’8 al 23 marzo con oltre 50 attrazioni tra giostre, giochi e spettacoli.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 8 marzo alle ore 16, con il saluto del Sindaco Matteo Nasciuti. L’evento sarà aperto dal Corpo Bandistico, che partirà dall’ingresso del parcheggio di Via Libera, attraverserà tutto lo spazio della kermesse e si fermerà nel cuore dell’area dedicata alle giostre, accompagnando i presenti con le sue note festose. A seguire, un’eccezionale esibizione di artisti direttamente da Italia’s Got Talent.

Le attrazioni saranno accessibili nei giorni feriali dalle 15 alle 22.30 e nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 22.30. Per i più piccoli, gli orari dedicati saranno fino alle 20 nei feriali e fino alle 22 nei festivi.

Come ogni anno, grande attenzione sarà riservata all’inclusività: lunedì 10 marzo dalle 14.30, l’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità e per un accompagnatore. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà posticipato a martedì 11 marzo alla stessa ora.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare per vivere insieme il fascino senza tempo del Luna Park e celebrare la tradizione della Fiera di San Giuseppe.