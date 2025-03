A Formigine parte il cantiere della palestra Ascari

Al via i lavori per la ristrutturazione della palestra Ascari di Casinalbo. Ieri (6 marzo 2025) il Sindaco Elisa Parenti, gli assessori e i tecnici comunali hanno incontrato i cittadini per spiegare le modalità e le tempistiche del cantiere, che dovrebbe concludersi alla fine dell’estate 2026.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “L’intervento prevede una serie di lavori mirati al miglioramento strutturale, funzionale ed estetico di diverse sezioni dell’edificio. Le opere si concentrano su vari ambiti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, efficienza energetica e un miglior comfort per gli utenti”.

Nello specifico, sia nella palestra grande che in quella piccola, è previsto il rifacimento completo della copertura con l’installazione di una nuova struttura in legno lamellare, comprensiva di coibentazione e impermeabilizzazione per garantire una maggiore efficienza termica e resistenza agli agenti atmosferici. Sempre in entrambe le palestre, saranno sostituiti gli infissi, le porte e rifatto il cappotto termico per un maggiore isolamento. Attenzione massima sulle dotazioni antincendio

Tra le migliorie proposte in sede di gara, la demolizione e il rifacimento completo dei pavimenti e dei rivestimenti, intervento che si estende anche negli spogliatoi, non inizialmente previsti nel progetto.

La pensilina principale sarà demolita e ricostruita con una nuova struttura in acciaio, più resistente e durevole.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle lezioni di educazione motoria da parte degli studenti delle medie Fiori, gli orari non cambieranno. Nei primi mesi del cantiere, i ragazzi e le ragazze accederanno alle palestre delle Fiori di Formigine e Magreta, mentre si stanno valutando opzioni all’aperto per i mesi più caldi.

Il costo complessivo dei lavori è di € 1.730.000,00, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per poco meno di 500mila euro (Programma regionale Fesr 2021-2027).