Domani, ai Chiostri di San Pietro, l’incontro ‘Una città, una squadra’

Venerdì 7 marzo, alle 17.45 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) è in programma l’iniziativa “Una città. Una squadra. Lo sport reggiano si guarda allo specchio: numeri e parole”, un appuntamento promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Fondazione per lo Sport e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Ospiti dell’appuntamento saranno Giulia Ghiretti, nuotatrice plurimedagliata alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, Tokyo e Parigi e Fabio Vullo, campione di volley e bronzo olimpico a Los Angeles 1984.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare i risultati della ricerca sulla pratica sportiva a Reggio Emilia, realizzata da SG Plus – Sport Advisor. Ad aprire l’incontro saranno il sindaco Marco Massari e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli. Durante la serata verranno consegnati riconoscimenti al merito e al valore sportivo ad alcune società sportive ed atleti.

La partecipazione è a ingresso libero con iscrizione su Eventbrite al link https://bit.ly/UnacittàUnasquadra

UNA FOTOGRAFIA SULLO SPORT REGGIANO – Nel corso della serata saranno presentati i risultati della ricerca “Analisi dei Bisogni Territoriali della Pratica Sportiva a Reggio Emilia”, svoltasi a fine primavera 2024 e commissionata dall’Assessorato Sport del Comune di Reggio Emilia con il supporto della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio, dando avvio ad un percorso di analisi dei bisogni del territorio, dei punti di forza e delle criticità del sistema sportivo di Reggio Emilia. L’indagine statistica realizzata dal Centro Studi e Ricerche di SG Plus è stata rivolta alle società sportive, ai praticanti sportivi (di società sportive o autonomi), agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (in collaborazione con l’Assessorato Sport, l’Ufficio Scolastico Regionale, Officina Educativa Comune di Reggio Emilia) e alle famiglie.

L’obiettivo del percorso è di rilevare i bisogni, le necessità, le aspettative del mondo sportivo, nonché dei cittadini e degli studenti. L’idea è di un percorso partecipativo che, coinvolgendo le diverse realtà e i soggetti del territorio, tracci le linee guida per il futuro. Inoltre, la ricerca si pone l’obiettivo di essere “censimento” della pratica sportiva, rilevando le tipologie di discipline praticate, le motivazioni alla base della scelta di fare o non fare sport, la soddisfazione rispetto all’impiantistica e all’offerta sportiva locale, i bisogni della popolazione.

Sono stati sei i questionari sottoposti ai diversi soggetti: uno rivolto alle famiglie, uno per gli atleti e gli utenti che praticano le tante attività sportive, uno per le società sportive e le associazioni che animano il territorio reggiano, altri due per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I dati raccolti permettono un’analisi attuale e aggiornata della situazione impiantistica ma, soprattutto, una verifica dei bisogni e delle problematiche relative alla pratica sportiva sul territorio: necessità e aspettative dei cittadini in termini di movimento e attività motoria. Il percorso ha già visto la redazione di un primo report delle survey svolte all’interno del percorso di progetto e la pubblicazione di dossier dedicati per ogni singola indagine, corredati da presentazioni che saranno analizzati e divulgati al termine del progetto.

Un ringraziamento va a tutte le associazioni e le società sportive, ai singoli praticanti agli studenti, agli istituti scolastici, all’Ufficio Scolastico Regionale, Officina Educativa al Coni, al Cip, alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva per la collaborazione nella divulgazione e compilazione del questionario.

GLI ATLETI

Giulia Ghiretti è una nuotatrice e campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica nei 100 rana Sb4. L’ultimo successo è del 2 settembre 2024, con la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi. Il suo palmarès conta 28 medaglie internazionali tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi. Detiene il record del mondo nei 50 farfalla S5 in vasca corta.

Fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. A 16 anni, durante un allenamento di trampolino elastico, un salto è andato storto, rendendola paraplegica. Ha saputo conciliare sport e studio, ottenendo la laurea magistrale in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano.

Ha raccontato la sua vita nell’autobiografia “Sono sempre io”, scritta con il giornalista Andrea Del Bue, edita da Piemme per la versione cartacea e da Audible per la versione in audiolibro.

Fabio Vullo, pluripremiato campione di volley e campione olimpico, vinse ventenne il suo primo scudetto nel 1984, nel CUS Torino allenato da Silvano Prandi. Successivamente, nel 1986, passò alla Panini di Modena con cui vinse tre scudetti consecutivi sotto la guida di Julio Velasco e una Coppa Campioni nel 1990. Passò poi al Porto Ravenna, dove conquistò uno scudetto e tre Coppe dei Campioni, per tornare nel 1994 a Modena, dove nel 1995 e nel 1997 vinse altri due scudetti.

Nel 2001 vinse l’ennesimo scudetto con il Treviso: nella sua carriera ha vinto 8 volte il campionato italiano, una cifra record inferiore di una sola vittoria ai 9 scudetti vinti da Lorenzo Bernardi.

Ha fatto parte della nazionale azzurra che vinse – anche grazie al boicottaggio delle nazionali del blocco orientale – la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Los Angeles 1984. Nel 2004 Vullo ha lasciato la pallavolo giocata ed è divenuto commentatore per la carta stampata e la televisione, assumendo anche la carica di assessore allo sport per il Comune di Massa. Nel 2012 è stato eletto presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Massa.