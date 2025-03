Coppa Ruffini, Unimore rilancia la sfida matematica

Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore organizza la XXI edizione della Coppa Ruffini, competizione di matematica a squadre rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori. Dopo oltre 10 anni di edizioni di grande successo grazie alla generosa ospitalità del Liceo Moro di Reggio Emilia, quest’anno la manifestazione si terrà venerdì 7 marzo 2025 al PalaMadiba di Modena, con il patrocinio del Comune, che ne ha concesso l’uso.

All’evento parteciperanno 26 squadre, per un totale di oltre 180 studenti e studentesse provenienti non solo dalle province di Modena e Reggio Emilia, ma anche da Bologna, Piacenza, Parma, Mantova, Bergamo, Arezzo e Carrara.

I partecipanti, che sono attesi per il ritrovo alle 14:30, prima della gara, riceveranno il saluto del Direttore del Dipartimento FIM, Sergio Polidoro, insieme a quello di Federica Venturelli, Assessora alle Politiche educative e al Rapporto con l’Università del Comune di Modena. La competizione si svolgerà dalle 15:00 alle 17:00, seguita dalla cerimonia di premiazione.

La Coppa Ruffini rappresenta un’importante occasione di confronto per gli studenti appassionati di matematica, che si sfideranno in un’entusiasmante gara di problem solving. Ogni scuola partecipante schiererà una squadra di sette studenti, che si cimenteranno nella risoluzione di 21 esercizi molto impegnativi. Le modalità di svolgimento della gara sono simili a quelle delle competizioni sportive: man mano che le squadre risponderanno ai quesiti, la giuria valuterà immediatamente la correttezza delle risposte, rendendo possibile stilare una classifica che verrà aggiornata in tempo reale e mostrata sugli schermi presenti nell’area di gara, visibili sia dalle squadre che dal pubblico.

Contemporaneamente alla Coppa che Ruffini, alla cui realizzazione collaborano docenti e studenti del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, altre 36 gare analoghe si terranno in tutta Italia. Queste gare sono coordinate a livello nazionale dall’UMI (Unione Matematica Italiana) e dall’Università di Genova e permetteranno di selezionare cento squadre che si sfideranno in una finale nazionale nel prossimo mese di maggio a Cesenatico.