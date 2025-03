8 Marzo: tutte le iniziative formiginesi

Le iniziative formiginesi per la Giornata mondiale per i diritti delle donne iniziano sabato 8 marzo alle 16 con una visita tematica al castello sul ruolo della donna nella Seconda guerra mondiale (prenotazioni: 059 416277).

Sempre al castello, domenica 9 marzo alle ore 17.30, si terrà il concerto del coro polifonico dell’Associazione il Flauto Magico dal titolo “Donna ti voglio cantare”.

Martedì 11 marzo, alle ore 20.30 presso la Sala Loggia (piazza Repubblica 5), l’Università Popolare organizza una conferenza dedicata alle figure femminili della Resistenza.

Inaugura il 28 marzo alle 18, e prosegue fino al 24 aprile, la mostra a cura del Centro Documentazione Donna sui diritti, presso la biblioteca comunale.

Venerdì 28 marzo, alle ore 20.30 presso il castello, si terrà un concerto e livepainting a cura dell’Associazione Rosso Tiepido di Modena.

Infine, Giovedì 24 aprile alle ore 20.30 presso la biblioteca sarà presentato il diario di Daria Bertolani Marchetti, a cura del Centro Documentazione Donna e dell’Associazione di Storia Locale “E. Zanni”.

Daria Marchetti nacque a Modena il 24 gennaio 1919 e qui conseguì la laurea in scienze naturali. Nel 1941 sposò il compagno di studi e poi collega Mario Bertolani. Insieme a lui partecipò alla Resistenza, svolgendo il ruolo di staffetta partigiana nella Brigata Italia e per questo fu decorata con la croce al merito di guerra. Durante la ricostruzione post-bellica collaborò a varie attività assistenziali del Comune di Formigine, per il quale venne eletta consigliere comunale nel 1961, all’interno della lista della Democrazia Cristiana. Nel 1951 iniziò la carriera accademica, ottenendo risultati prestigiosi in varie università e affermandosi particolarmente nella palinologia. Fu membro di varie accademie italiane e straniere.

In occasione dell’8 marzo, molte realtà sportive offrono prove gratuite. Tra queste: PGS Smile, Formigine Parkour A.S.D, Highlanders Formigine Rugby ASD, Happydance ASD, ASD Magreta, S.G.Solaris ASD, Polisportiva Formiginese, Nuova Sportiva (Piscina Ondablu).