Scandiano piange la morte della giovane Silvia Macchioni

Scandiano piange la scomparsa di Silvia Macchioni. Appena 19 anni, Silvia viveva a Chiozza con la famiglia che gestisce un’azienda agricola. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in tutto il paese.

Pochi mesi fa gli è stata diagnostica una grave malattia, che se l’è portata via in poco tempo. Nell’ultimo mese, infatti, le sue condizioni si erano aggravate, rendendo necessario il ricovero.

Silvia lascia nel dolore i genitori Mauro e Anna, le sorelle Sara e Giulia, i nonni Pietro, Graziella, Battista e Maria.