Sabato a Scandiano inaugura la rinnovata Sala del Consiglio Comunale

Sabato 8 marzo alle ore 11.00, presso la sede comunale in Via Vallisneri, 6 si terrà la cerimonia di inaugurazione della rinnovata Sala del Consiglio Comunale. L’evento sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza la Sala del Consiglio restaurata e adeguata tecnologicamente per ospitare eventi e consentire la trasmissione in diretta streaming delle sedute istituzionali.

PROGRAMMA:

Saluto introduttivo – Paolo Meglioli, Presidente del Consiglio Comunale

Cenni storici sulla Sala – Architetto Alberto Morselli

Descrizione dei lavori di restauro e adeguamento tecnologico – Ingegnere Matteo Nasi

Intervento di Valda Busani, unica donna Sindaco di Scandiano

Intervento dell’ex Consigliera Comunale Fabiola Ganassi

Discorso conclusivo – Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano

Sarà un momento importante per la comunità, che potrà riappropriarsi di uno spazio istituzionale rinnovato e accessibile.