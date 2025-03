Ricorso tassisti contro bando nuove licenze, doppia sentenza del Tar riconosce pienamente le ragioni del Comune di Bologna

Sulle nuove licenze taxi il Comune di Bologna ha operato correttamente sotto ogni profilo, dal costo delle licenze alla della trasparenza del percorso adottato. È quanto emerge da due diverse sentenze del Tar dell’Emilia-Romagna, di analogo tenore, che hanno respinto i ricorsi promossi da circa 500 tassisti, che chiedevano l’annullamento del bando che ha assegnato le nuove licenze.

Il Tar ha riconosciuto il contemperamento dell’interesse dei cittadini/utenti ad un servizio più efficiente e quello dei tassisti mediante la distribuzione dell’intero ricavato dei contributi.

Nel fissare il contributo per le nuove licenze taxi il Comune di Bologna “ha fatto corretto uso della discrezionalità riconosciutagli dalla legge, non essendo irragionevole la cifra stabilita”, si legge in una delle due pronunce. In particolare è stato riconosciuto che “si tratta di una cifra (quella iniziale) che tiene conto del valore di mercato delle licenze (dal quale non si discosta in maniera significativa) e che consente di costituire a favore degli operatori del settore un fondo, che colmi la riduzione di valore di quelle già rilasciate, peraltro solo ipotizzata, e non dimostrata, visto che ad esempio il prezzo di scambio non ha subito flessioni a causa del bando del 2018”, aggiungendo che “gli sconti previsti risultano coerenti e niente affatto eccedenti rispetto all’obiettivo del Comune di incrementare il servizio nei settori in cui risulta più deficitario (quello reso con veicoli meno inquinanti, quello di trasporto dei passeggeri disabili e quello in orario notturno e nelle giornate festive e semifestive)”.

“Con queste pronunce si conferma la correttezza dell’operato dell’amministrazione – dichiara l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello -, esprimo dunque la piena soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio sentitamente l’Avvocatura comunale per il prezioso lavoro svolto. Mi auguro che la conflittualità degli ultimi mesi possa lasciare spazio ad un ritrovato spirito di collaborazione, per il quale rinnoviamo la nostra disponibilità”.