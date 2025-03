Oh my planet: al via a Formigine la nuova rassegna presso il Centro di Educazione alla Sostenibilità

Inizia sabato 8 marzo, con un’attività di plogging a partire dalle ore 9, la nuova rassegna “Oh my planet”, organizzata per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente. “Il plogging – afferma l’Assessora all’Ambiente Giorgia Lombardo – è una passeggiata all’aria aperta, in compagnia, durante la quale si raccolgono i rifiuti abbandonati. In continuità con la precedente amministrazione, desideriamo proporre questi appuntamenti per una Formigine più pulita. Vi aspettiamo dunque sabato alle 9 presso l’area verde di via Nenni a Casinalbo per consegnare sacchi, guanti e pinze e fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, insieme agli Ecovolontari: un gruppo di cittadini formiginesi che da anni collabora con il Comune per portare avanti attivamente progetti di riqualificazione ambientale”.

Gli appuntamenti della rassegna, organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale La Lumaca, proseguono martedì 11 marzo alle ore 16.30 presso il Centro di Educazione alla Sostenibilità di via S. Antonio. In programma, un laboratorio di geologia per bambini da 9 a 11 anni.

Martedì 18 marzo, alle ore 20.30, il laboratorio sarà invece destinato agli adulti, per imparare il “fai da te” della cosmesi naturale.

Gran finale del mese di marzo, il 26 a partire dalle 17, con le “Olimpiadi dell’acqua”: letture per bambini a cura delle bibliotecarie e, a seguire, giochi a squadre.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. È consigliata la prenotazione al numero 380 588 9716 o scrivendo a: ceasformigine@gmail.com. I bambini di età inferiore a 6 anni devono essere accompagnati da un adulto.