Maranello, cambiano gli orari dell’Infermiere di Comunità

Cambiano gli orari dell’Infermieristica di Comunità a Maranello. Il servizio, oltre a garantire una maggiore prossimità dell’assistenza, assicura al paziente una sinergia più stretta tra i professionisti sanitari che lo hanno in carico, a partire dal Medico di Medicina Generale.

Già a partire da questa settimana, il servizio in piazza Amendola 7 (Piano terra) manterrà invariato l’orario del martedì dalle 7.30 alle 18.30, mentre il secondo giorno d’apertura passa dal venerdì al giovedì, dalle 13.30 alle 18.30.

Il servizio offre alla comunità – in particolare ai soggetti più fragili – una presa in carico integrata e personalizzata, in collaborazione anche con il servizio di assistenza domiciliare.

Si può accedere in accesso diretto, su richiesta del Medico di medicina generale o su appuntamento contattando il servizio al recapito telefonico 0536/863768 o all’indirizzo mail: ambinfsa@ausl.mo.it. Dopo la prima visita, l’accesso sarà calendarizzato secondo le esigenze dell’utente.